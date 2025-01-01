Алёна Бронникова Власти Прикамья заключили контракт на строительство школы в Нытве на 1,5 млрд рублей Работы выполнит «Кинетика» Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Власти Прикамья заключили контракт на строительство школы в Нытве по начальной цене. По данным сайта госзакупок, стоимость работ составит 1,501 млрд руб. В закупке приняла участие только одна организация — ООО «Кинетика».

Конкурс на возведение корпуса по ул. Энгельса, з/у 1 был объявлен в ноябре. Начальная стоимость контракта составляла 1 млрд 502 млн руб., однако в конце месяца закупка была отменена в связи с решением заказчика. Повторный конкурс МКУ «Управление капитального строительства» Нытвы в Пермском крае опубликовало в декабре, снизив цену на 233,9 тыс. руб. и увеличив срок выполнения работ на 77 календарных дней.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен завершить строительство 4 сентября 2026 года. Здание будет построено в три этажа для 825 учеников 1-11 классов. В нём разместят лаборатории физики, химии, робототехники, мастерские для уроков труда, библиотеку с читальным залом, столовую, актовый и два спортивных зала. На территории появятся спортивный стадион с мини-футбольным полем, площадкой для игр в волейбол и баскетбол, беговыми дорожками и площадкой ГТО.

Ранее стало известно, что ООО «Кинетика» (прежнее название «ЖБК-Строй») выиграло тендер на строительство школы в Ленинском районе Перми, у Центрального рынка. Учреждение будет рассчитано на 1050 мест. Сумма контракта составила 1,416 млрд руб. Строительство начнётся 15 сентября 2025 года, а его завершение запланировано на 25 декабря 2026 года.

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