Алёна Бронникова Власти Прикамья повторно объявили конкурс на строительство школы в Нытве Начальная цена снизилась на 234 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Управление капитального строительства» Нытвы в Пермском крае повторно объявило конкурс на строительство школы по ул. Энгельса, з/у 1. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта снизилась на 233,9 тыс. руб. и составила 1 млрд 501 тыс. руб. Полная продолжительность работ со дня подписания муниципального контракта выросла с 516 до 593 календарных дней. На 2025 год предусмотрено финансирование в размере 691 млн руб., на 2026-й — 810 млн.

Подрядчик должен будет завершить строительство 4 сентября 2026 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 декабря. Победителя определят 28 декабря.

Напомним, ранее конкурс был объявлен в ноябре. Стоимость работ власти оценили в 1 млрд 502 млн руб. Однако в конце месяца закупка была отменена в связи с решением заказчика.

Здание планируется возвести в три этажа. Оно будет рассчитано на 825 мест, с кабинетами для учеников 1-11 классов. В нём также разместят лаборатории физики, химии, робототехники, мастерские для уроков труда, библиотеку с читальным залом, столовую, актовый и два спортивных зала. На территории учреждения построят спортивный стадион с мини-футбольным полем, площадкой для игр в волейбол и баскетбол, беговыми дорожками и площадкой ГТО.

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