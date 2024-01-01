Алёна Бронникова Конкурс на строительство школы в Нытве Пермского края отменён Решение принято заказчиком Поделиться Твитнуть

Нытва

Пресс-служба губернатора Пермского края

Электронный конкурс на строительство в Нытве Пермского края новой школы отменён. Как указано на сайте госзакупок, основанием отмены определения подрядчика послужило решение заказчика — местного МКУ «Управление капитального строительства».

Конкурс был объявлен в ноябре. Стоимость работ власти оценили в 1,5 млрд руб.

Здание по ул. Энгельса, 1 планируется возвести в три этажа. Оно будет рассчитано на 825 мест, с кабинетами для учеников 1-11 классов. В нём также разместят лаборатории физики, химии, робототехники, мастерские для уроков труда, библиотеку с читальным залом, столовую, актовый и два спортивных зала. На территории учреждения построят спортивный стадион с мини-футбольным полем, площадкой для игр в волейбол и баскетбол, беговыми дорожками и площадкой ГТО.

Оперативно получить комментарий о причинах отмены закупки «Новому компаньону» не удалось. Запрос направлен в краевой минстрой.

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