Алёна Бронникова Власти Прикамья готовы построить школу в Нытве за 1,5 млрд рублей Учреждение будет рассчитано на 825 мест Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

МКУ «Управление капитального строительства» Нытвы в Пермском крае опубликовало на сайте госзакупок открытый конкурс в электронной форме на проведение работ по строительству в городе новой школы. Учреждение будет рассчитано на 825 мест. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,5 млрд руб.





Здание на ул. Энгельса, 1 планируется возвести по проекту ООО «Экостройпроект» в четыре этажа, один из которых будет подземным, на земельном участке площадью 2,7 га.

К выполнению работ подрядчик должен приступить 18 декабря 2025 года и завершить 17 мая 2026 года. В перечень работ вошли подготовительные, земляные, фасадные и отделочные работы, устройство фундаментов, оснований, кровли и инженерных систем, возведение несущих и наружных ограждающих конструкций, а также благоустройство территории.





«В здании разместят кабинеты для учащихся 1-11 классов, в том числе лаборатории физики, химии, робототехники, мастерские для уроков труда, библиотеку с читальным залом, столовую, актовый и два спортивных зала. Учебная группа начальной школы расположится на первом-втором этажах в отдельном крыле», — рассказали в министерстве строительства Пермского края.





На территории школы планируется построить спортивный стадион с мини-футбольным полем, площадкой для игр в волейбол и баскетбол, беговыми дорожками, и площадкой ГТО. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 ноября. Победителя определят 3 декабря.





Ранее стало известно, что в Пермском крае к 2027 году планируют возвести новый корпус МБОУ «Сивинская СОШ» на 300 мест. Конкурс на разработку проекта и возведение здания выиграло ООО «Юнайт» за 482 млн руб.

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