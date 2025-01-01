Алёна Бронникова

Экс-замглавы мэрии Перми Ольга Немирова уходит из крупной строительной компании

Освободившуюся должность займёт сын бывшего чиновника

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немирова ольга

  Архив ИД «Компаньон»

Занимавшая до 2020 года должности заместителя главы администрации Перми и начальника департамента земельных отношений Ольга Немирова уходит из строительной компании ПЗСП. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на предприятие.

Бывшая чиновница оставила свой пост директора по подготовке перспективного строительства по соглашению сторон 28 декабря и сейчас завершает работу в качестве советника генерального директора. Освободившуюся должность занял сын бывшего замглавы мэрии Сергея Южакова Павел. Ранее он возглавлял структуры ПЗСП: «Спецстрой Яблочкова, 3», «Спецстрой Водники» и «Спецстрой ПЗСП-Кондратово».

Ольга Немирова работала в пермской администрации с 2010 года. Занимала должности заместителя начальника архитектурно-планировочного управления, первого заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры.

Департамент земельных отношений возглавила в 2017 году, а в 2019-м заняла пост замглавы администрации по вопросам градостроительства и земельных отношений. Покинуть мэрию по собственному желанию она решила в 2020 году, после чего трудоустроилась руководителем управления оформления имущественных и земельно-правовых отношений департамента городского имущества Москвы. В ПЗСП она пришла в начале 2024 года.

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