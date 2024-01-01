Алёна Бронникова Бывшая замглавы мэрии Перми Ольга Немирова устроилась на работу в ПЗСП Экс-чиновница заняла пост директора по подготовке перспективного строительства Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Бывшая чиновница администрации Перми Ольга Немирова, занимавшая до 2020 года должности заместителя главы мэрии и начальника департамента земельных отношений, устроилась на работу в компанию ПЗСП. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на предприятие, она заняла должность директора по подготовке перспективного строительства.

В администрации Перми Ольга Немирова работала с 2010 года. Сначала — заместителем начальника архитектурно-планировочного управления, затем — первым заместителем начальника департамента градостроительства и архитектуры. С мая 2017 года возглавила департамент земельных отношений, а в апреле 2019-го также заняла пост замглавы горадминистрации, где курировала вопросы градостроительства и земельных отношений.

Летом 2020 года стало известно, что Немирова решила покинуть пермскую мэрию «по собственному желанию». Через полгода она трудоустроилась руководителем управления оформления имущественных и земельно-правовых отношений департамента городского имущества Москвы.

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