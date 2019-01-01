Дмитрий Енцов журналист Ольга Немирова покидает должности заместителя главы администрации Перми и начальника департамента земельных отношений Поделиться Поделиться Твитнуть

Ольга Немирова покидает сразу две должности в администрации Перми — заместителя главы администрации города и начальника департамента земельных отношений «по собственному желанию». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На посту главы горадминистрации Немирова работала с апреля 2019 года. Она курировала блок, специализирующийся на вопросах градостроительства и земельных отношениях (ранее за это отвечал первый замглавы Виктор Агеев).

В должности начальника департамента земельных отношений Немирова работала с мая 2017 года.

В администрации Перми работала с 2010 года, сначала — заместителем начальника архитектурно-планировочного управления, затем — первым заместителем начальника департамента градостроительства и архитектуры.

Как отметили в мэрии, Ольге Немировой не предложено занимать какие-либо другие должности в структуре горадминистрации.

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