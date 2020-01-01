Экс-заместитель главы Перми перешла на работу в московскую мэрию Ольга Немирова возглавила управление оформления имущественных и земельно-правовых отношений департамента городского имущества города Москвы Поделиться Поделиться Твитнуть

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Экс-заместитель главы Перми и начальник департамента земельных отношений горадминистрации Ольга Немирова с 11 января возглавила управление оформления имущественных и земельно-правовых отношений департамента городского имущества города Москвы. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, в администрации Перми Ольга Немирова работала с 2010 года, сначала — заместителем начальника архитектурно-планировочного управления, затем — первым заместителем начальника департамента градостроительства и архитектуры.

С мая 2017 года возглавила департамент земельных отношений, с апреля 2019 года стала заместителем главы горадминистрации, курируя вопросы градостроительства и земельных отношений.

Оба поста она покинула в июле 2020 года «по собственному желанию».

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