Елена Синица В Перми на строительном магазине демонтировали название «Леруа Мерлен» Ранее появилась вывеска «Лемана Про» Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

На здании строительного гипермаркета по ш. Космонавтов, 164б в Перми полностью завершилось оформление вывески с новым названием торговой точки — «Лемана Про». Прежнее название «Леруа Мерлен» демонтировали.

Напомним, что сеть «Леруа Мерлен» решила провести ребрендинг в России в июне 2024 года, магазины стали переименовывать в «Лемана Про». В пресс-службе компании поясняли, что новое название отражает ключевые приоритеты компании:«Lе» — от «Leader» (лидер), «Ма» — от французского «Maison» («дом»), «Nа» — от «Nature» (экологическая и социальная ответственность), Pro — фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома.

Напомним , первый и единственный гипермаркет «Леруа Мерлен» в Перми открылся в декабре 2017 года. Он был построен на месте бывшего ипподрома.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.