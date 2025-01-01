Елена Синица В Пермском крае за год на 85% выросло количество вакансий для мам в декрете Средняя предлагаемая зарплата составляет 46 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году, в сравнении с 2023-м, в Пермском крае на 85% выросло количество вакансий для мам в декрете. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Авито Работа».

Отмечается, что в среднем родителю в декрете готовы предложить зарплату около 46 тыс.руб. В лидерах по приросту таких вакансий профессия менеджера по продажам. Прирост составил 77% к предыдущему году.

Кроме этого, на 62% выросло для мам в декрете количество предложений о работе продавцами-кассирами и на 61% — торговыми представителями.

Ранее сообщалось, что порядка 12% пермяков критикуют корпоративные ценности своих работодателей. Они считают, что в действительности озвученные работодателем ценности не соблюдаются.





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