Елена Синица Порядка 12% пермяков критикуют корпоративные ценности своих работодателей Они считают, что в действительности заявленное не соблюдается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Примерно 57% жителей Перми отметили, что им понятны и близки корпоративные ценности организации, в которой они работают. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

В то же время 12% пермяков критикуют ценности своего работодателя или же придерживаются мнения, что в действительности заявленное не соблюдается. Ещё 10% опрошенных признались, что не понимают корпоративные ценности компании. Примерно 7% респондентов утверждают, что не знают, каких принципов придерживается их работодатель.

Примечательно, что женщины более осведомлены о бизнес-ценностях компаний, в которых работают, и чаще разделяют их. Среди сотрудников предприятий крупного бизнеса больше как тех, кто разделяет ценности компании (59%), так и тех, кто эти ценности критикует (15%).

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