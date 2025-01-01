Елена Синица
Порядка 12% пермяков критикуют корпоративные ценности своих работодателей
Они считают, что в действительности заявленное не соблюдается
Примерно 57% жителей Перми отметили, что им понятны и близки корпоративные ценности организации, в которой они работают. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
В то же время 12% пермяков критикуют ценности своего работодателя или же придерживаются мнения, что в действительности заявленное не соблюдается. Ещё 10% опрошенных признались, что не понимают корпоративные ценности компании. Примерно 7% респондентов утверждают, что не знают, каких принципов придерживается их работодатель.
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