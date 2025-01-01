Елена Синица Вылет из Перми в Наманган 19 января задерживается на полтора часа Задерживается и прилёт борта из Намангана в Пермь Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В воскресенье, 19 января, вылет из Перми в Наманган перенесли на полтора часа. Информация об этом содержится в онлайн-табло пермского аэропорта.

Уточняется, что рейс HY 9802 авиакомпании Uzbekistan Airways должен был вылететь в 15:00 по местному времени, однако вылет перенесён на 16:30. Задерживается и прилёт борта из Намангана в Пермь: расчётное время прилёта — 15:15 вместо ранее планируемого 13:00.





О причинах задержки рейсов не сообщается.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в прошлом году из международного аэропорта «Пермь» для перелётов было доступно 31 прямое направление: 22 внутренних и девять зарубежных. По данным воздушной гавани, самым популярным международным направлением 2024 года стала Анталья.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.