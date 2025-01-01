На следующей неделе в Прикамье ожидается значительное похолодание Местами температура может опуститься до -33° С Поделиться Твитнуть

В начале следующей недели синоптики прогнозируют сильное, но кратковременное похолодание, которое придёт в регион вместе с арктическим вторжением. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

В частности, понижение температуры начнётся после 20 января, а в следующие два дня, 21 и 22 января, столбик термометра может опуститься до -33° С, причём холоднее всего будет на севере Прикамья. В краевой столице в эти дни метеорологи прогнозируют колебания температуры воздуха от -20 до -18° С.

На фоне температурных колебаний в регионе могут вновь начаться снегопады.

Напомним, ранее сервис «Яндекс.Погода» представил данные о прогнозе на эти выходные. Сообщалось, что 18 января в Перми в течение дня будет пасмурно, а в первой половине дня возможен небольшой снег. Утром температура воздуха составит −10°...−9°, а днём поднимется до −9°...−7°. В то же время ночью потеплеет до −6°...−4°. В воскресенье 19 января сохранится пасмурная погода, а в течение дня ожидается дождь со снегом. Утром 19 января температура будет −4°, но к вечеру поднимется до −2°. В ночь на понедельник она останется на уровне −3°...−1°.

К вечеру воскресенья на северо-западе края потеплеет до 0…+1°, а в Перми до −1°.

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