После незначительного похолодания в Прикамье вернётся оттепель Синоптики рассказали о погоде на выходные Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Яндекс.Погоды» представили прогноз на выходные 18-19 января в Перми. Для этого были изучены данные метеонаблюдений и технологии «Метеум».

По данным «Яндекс.Погоды», 18 января в Перми в течение дня будет пасмурно, а в первой половине дня возможен небольшой снег. Утром температура воздуха составит −10°...−9°, а днём поднимется до −9°...−7°. В то же время ночью потеплеет до −6°...−4°.

На следующий день, 19 января, сохранится пасмурная погода, в течение дня ожидается дождь со снегом. Утром температура будет −4°, но к вечеру поднимется до −2°. В ночь на понедельник она останется на уровне −3°...−1°.

В то же время пермские синоптики прогнозируют похолодание на юге и востоке региона: температура опустится ниже −15°. На остальной территории будет −8…−13°, а в Перми до −12°. Но уже в воскресенье придёт значительное потепление.

К вечеру воскресенья на северо-западе края потеплеет до 0…+1°, а в Перми до −1°.

При этоМ потепление будет сопровождаться значительными снегопадами, которые продолжатся и в понедельник, 20 января, но уже на фоне приближающегося арктического вторжения. Общее количество осадков по краю до вечера понедельника ожидается в пределах 5-10 мм, на востоке и на севере до 15 мм.

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