Прокуратура Прикамья проводит проверку по факту смертельной аварии с подростками на питбайке В ДТП погиб 12-летний мальчик Поделиться Твитнуть

Скришот видео СУ СКР по Пермскому краю

Прокуратура Пермского округа взяла на контроль установление обстоятельств, причин и условий дорожной аварии, в которую попали подростки 15-ти и 12-лет под п.Сылва. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее следователи СК возбудили уголовное дело. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры, отметили в прокуратуре.

Напомним, вечером 17 января в п. Сылва Пермского округа водитель автомобиля «Ниссан» выехал на встречную полосу и сбил питбайк, которым управлял 15-летний подросток. В результате аварии 12-летний пассажир питбайка скончался на месте, а водителя мини-мотоцикла отвезли в больницу с травмами, ему оказывается медицинская помощь.

В отношении мужчины, которого обвиняют в смертельном ДТП, завели уголовное дело. По предварительным данным, он сел за руль, будучи пьяным и без прав, а после аварии покинул место происшествия.

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