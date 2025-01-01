В Прикамье водитель иномарки сбил двух подростков на трассе Один из мальчиков погиб Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском муниципальном районе водитель авомобля «Ниссан» устроил смертельное ДТП с подростками. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Прикамья.

По предварительным данным, со стороны 17 января в п. Сылва в направлении Троицы двигался водитель автомобиля «Ниссан» на 5 километре автодороги н. Ляды — Троица выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с питбайком. После аварии мужчина уехал с места ДТП.

В результате аварии получил травмы 16-летний водитель питбайка. Его доставили в больницу с травмами. А его пассажир 2013 г.р. погиб.

По горячим следам полиция задержала подозреваемого. Его доставили в территориальный отдел внутренних дел. Он отказался отказался от процедуры медицинского освидетельствования.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Все собранные материалы направят в Следственный комитет.

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