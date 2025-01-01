Возбуждено дело в отношении виновника смертельной аварии с подростками в Пермском крае Водитель иномарки сбил двух человек на мини-мотоцикле, один из которых погиб Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Пермский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермском у краю возбудил уголовное дело в мужчины, подозреваемого в смертельном ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи считают, что он нарушил ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека, при этом водитель был пьяным и без прав, а после аварии покинул место происшествия.

По данным следствия, вечером 17 января в п.Сылва Пермского округа пьяный водитель, управляя автомобилем, наехал на питбайк, которым управлял 15-летний подросток. В результате аварии 12—летний пассажир питбайка скончался на месте, а водителя питбайка отвезли в больницу с травмами, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Как ранее писал «Новый компаньон», предполагаемый виновник аварии скрылся с места происщшествия, однак позже его задержали по горячим следам полицейские. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Следователи СК проводит осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей. Тажке они назначают судебные экспертизы, проводят иные следственные и процессуальные действия.

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