Алёна Бронникова В Перми в 2025 году запланировано более 100 молодёжных событий Руководителю Росмолодёжи представили программу мероприятий Поделиться Твитнуть

Пермь 17 января с рабочим визитом посетил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров. Он познакомился с работой Регионального молодёжного центра, а также с программой мероприятий, запланированных в 2025 году.

«В рамках визита состоялось обсуждение программы мероприятий, которые пройдут в краевой столице благодаря полученному статусу "Молодёжная столица России-2025". Всего планируется более 100 мероприятий», — сообщается на сайте краевого правительства.

Среди запланированных событий — слёт студенческих отрядов Союзного государства, Летний кубок КВН, Карьерный форум «ТрудКрут» в День российских студенческих отрядов. XIII Всероссийский форум рабочей молодёжи, участниками которого станут более 300 человек, в том числе гости из других стран.

Кроме того, в регионе создана детская дирекция по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие в памятных мероприятиях для молодёжи примут ветераны СВО. Отдельное внимание уделено спецпроекту «Человек труда», направленному на профориентацию детей и молодёжи и создание возможностей для карьерного роста молодых специалистов.

Напомним, по результатам онлайн-голосования в декабре за звание молодёжной столицы России в 2025 году Пермь и Омск набрали наибольшее количество голосов. За столицу Прикамья проголосовало 325,9 тыс. человек (39,8% голосов), за Омск — 325,3 тыс. человек (39,7%). Статус был присуждён обоим городам.

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