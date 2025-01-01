Алёна Бронникова В Прикамье простились с ещё двумя погибшими на СВО военнослужащими Похороны Анатолия Якушева и Алексея Попова прошли 17 января Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Прикамье 17 января простились с ещё двумя погибшими в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащими. Администрации муниципалитетов выразили соболезнования близким погибших.

В Большесосновском муниципальном округе прошли похороны Анатолия Якушева, ему было 54 года. Анатолий Владимирович окончил Тойкинскую среднюю школу, учился в СПТУ с. Большая Соснова, где получил специальность «водитель». Во время срочной службы в армии в 1988 году служил в Германии, получил звание младшего сержанта. После начала СВО на Украине подписал контракт с Минобороны РФ.

В Кишертском муниципальном округе простились с Алексеем Поповым, погибшим при исполнении воинских обязанностей. Более подробной информации о нём не сообщается.

Как писал ранее «Новый компаньон», 17 января в Прикамье также прошли похороны погибшего на СВО Николая Лукина. Прощание с ним состоялось в с. Шляпники Ординского округа.

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