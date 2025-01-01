В Пермском крае 17 января простятся с погибшим на СВО Николаем Лукиным Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Ординской окружной администрацией

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Ординского муниципального округа Пермского края Николай Лукин, об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

«С прискорбием сообщаем, что 21 декабря 2024 года при выполнении боевой задачи в ходе СВО на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик погиб Лукин Николай Игоревич», — говорится в информации властей.

Прощание с Николаем Лукиным состоится 17 января с 11 часов в Шляпниковском доме культуры, по адресу: с. Шляпники, ул. Трактовая, 13а. Отпевание пройдёт в Свято-Власьевской церкви с. Шляпники в 11:30. Похоронят бойца на сельском кладбище.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Верещагинском округе 16 января простились с сержантом, стрелком мотострелкового взвода Владимиром Гилёвым, который погиб в ходе специальной военной операции 17 октября.

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