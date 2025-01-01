В Прикамье простятся со стрелком Владимиром Гилёвым Он погиб осенью прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского городского округа

В Верещагинском округе 16 января простятся с сержантом, стрелком мотострелкового взвода Владимиром Гилёвым, который погиб в ходе специальной военной операции 17 октября. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.

Получил профессию в Верещагинском ДОСААФе. В 2005-2007 гг. проходил службу в ВС РФ. Работал в Перми в охране, потом — вахтовым методом в строительной отрасли. Позже — на оборонном предприятии «Росатома».

Администрация Верещагинского округа выразила соболезнования его братьям и сёстрам, дочери, а также всем родным и близким.

Церемония прощания состоится 16 января с 12:00 в Кривчановском Доме культуры (ул. Мира, 9). В 12:30 состоится траурный митинг.

Напомним, ранее, 14 ноября, в Нытве простились с участником СВО, ефрейтором Елисеем Мережниковым. Мужчина погиб 7 сентября 2024 года. Подробности его смерти не раскрываются.





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