В Пермском крае простятся с пулемётчиком Елисеем Мережниковым
Он погиб на СВО в сентябре прошлого года
В Нытве 14 января состоятся похороны участника СВО, ефрейтора Елисея Мережникова. Об этом сообщает админстрация муниципалитета на официальной странице в соцсетях.
Ефрейтор Мережников участвовал в спецоперации в качестве пулемётчика. Мужчина поги 7 сентябоя 224 года. Подробности его смерти не раскрываются.
Церемония прощания с военнслужащим начнётся в 10:00 в Доме культуры Нытвы (пр. Металлургов, 1а), а гражданская панихида — в 11:00.
Местные власти выразили соболезнования семье, родным и близким погибшего Елисея Мережникова.
Напомним, в этот же день, 14 января, похоронят сразу двух участников СВО из Очёра — Алексея Решетникова и Алексея Иванова. Они оба погибли в зоне боевых действий спецоперации ещё в прошлом году.
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