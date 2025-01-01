В Пермском крае простятся с пулемётчиком Елисеем Мережниковым Он погиб на СВО в сентябре прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Нытвеского округа

В Нытве 14 января состоятся похороны участника СВО, ефрейтора Елисея Мережникова. Об этом сообщает админстрация муниципалитета на официальной странице в соцсетях.

Ефрейтор Мережников участвовал в спецоперации в качестве пулемётчика. Мужчина поги 7 сентябоя 224 года. Подробности его смерти не раскрываются.

Церемония прощания с военнслужащим начнётся в 10:00 в Доме культуры Нытвы (пр. Металлургов, 1а), а гражданская панихида — в 11:00.

Местные власти выразили соболезнования семье, родным и близким погибшего Елисея Мережникова.

Напомним, в этот же день, 14 января, похоронят сразу двух участников СВО из Очёра — Алексея Решетникова и Алексея Иванова. Они оба погибли в зоне боевых действий спецоперации ещё в прошлом году.

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