В Очёрском округе Прикамья простятся сразу с двумя участниками СВО Алексея Решетникова и Алексея Иванова похоронят 14 января Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Очёре похоронят сразу двух участников СВО — Алексея Решетникова и Алексея Иванова. Оба погибли в зоне боевых действий спецоперации. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Алексей Иванов — уроженец Верещагинского района. Родился 23 сентября 1982 года и вместе с родителями переехал в Очёрский район. В 10 лет мальчик остался без родителей и воспитывался тётей. Окончив школу, ушёл в армию, а затем стал работать на Очёрском заводе. Погиб 30 августа прошлого года. У него остались жена и сестра.

Алексей Решетников родился 31 мая 1977 года в Очёрском районе и был старшим ребёнком в многодетной семье. После школы он, как и Алексей Иванов, отслужил в армии и трудился на производстве. Одним из мест работы был Очёрский машиностроительный завод. Погиб 14 декабря 2024 года. У него остались сын и дочь.

При каких обстоятельствах военнослужащие были убиты, местные власти не уточнили. Похороны пройдут 14 января.

Администрация муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибших.

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