Елена Синица Осужденные, которых избил сотрудник прикамской колонии, получат 230 тысяч рублей от ГУФСИН Истцы планируют обжаловать решение суда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми обязал ФСИН России выплатить 230 тыс.руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу двух осужденных, которых избил сотрудник колонии. Об этом сообщает юридический проект «Травмпункт» в своих социальных сетях.

Потерпевшие же настаивали на компенсации в размере 2 млн руб. Истцы планируют обжаловать решение суда, добавили юристы.





Напомним, что весной 2023 года появилась информация о том, что сотрудник соликамской ИК издевался над осуждённым, а также видео избиения. Следователи краевого СУ СКР возбудили уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что побои нанёс Артур Хромцов. Применив наручники, он нанёс не менее пяти ударов руками по телу и ногой по голове потерпевшего. Позже следователи возбудили второе уголовное дело. В тот же день Хромцов избил ещё одного заключённого.





В ноябре того же года его признали виновным и приговорили к трём годам и шести месяцам лишения свободы условно. Кроме этого, ему запретили занимать должности во ФСИН и других правоохранительных органах в течение 1 года и 6 месяцев.













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