Максим Артамонов В Прикамье экс-сотрудник колонии не смог обжаловать срок за избиение заключённых Он был приговорён к 3,5 годам колонии условно Поделиться Твитнуть

фото: Гулагу-нет Официальный канал / YouTube.com

Пермский краевой суд оставил в силе приговор, вынесенный в отношении бывшего начальника отдела безопасности соликамской ИК-1 Артура Хромцова, которого осудил за избиение заключённых в мае прошлого года. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на адвоката проекта «Травмпункт» Анастасию Шардакову, представляющую интересы пострадавших осуждённых.

По словам Шардаковой, обвиняемый просил оправдать его. Апелляционные жалобы на приговор нижестоящей инстанции подали также прокуратура и адвокат осуждённых. Они посчитали назначенное наказание слишком мягким.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в ноябре прошлого года Соликамский городской суд признал Хромцова виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств по пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ. За избиение заключённых его приговорили к 3,5 годам условного срока и запретили занимать руководящие должности в течение одного года.

При этом гособвинитель Виталий Юдин требовал назначить виновному три года реального наказания. Сам же Хромцов настаивал на оправдательном приговоре.

Потерпевшими по делу были признаны двое заключённых. Уроженец села Большая Соснова Пермского края Дмитрий Вдовин был осуждён за торговлю наркотиками и отбывает срок до 2025 года. Второй потерпевший родом из Ташкента — Бобомурод Пайшанов отбывает наказание за незаконную продажу наркотиков до 2031 года.

В мае 2023 года в соцсетях появилась информация о том, что сотрудник соликамской ИК издевался над осуждённым, а также видео избиения. Следователи краевого СУ СКР возбудили уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что побои нанёс Артур Хромцов. Применив наручники, он нанёс не менее пяти ударов руками по телу и ногой по голове потерпевшего.

Позже следователи возбудили второе уголовное дело. В тот же день Хромцов избил ещё одного заключённого. После ЧП в учреждении сменилось руководство.

Капитан юстиции Хромцов работал начальником службы безопасности ИК-1 в Соликамске с 2021 года. Его общий стаж в системе ФСИН составляет 11 лет.

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