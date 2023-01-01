Алёна Бронникова Сотрудника колонии в Соликамске осудили за избиение заключённых Артура Хромцова приговорили к условному сроку Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Соликамский городской суд 21 ноября признал бывшего начальника службы безопасности ИК-1 Артура Хромцова виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств по пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Осуждённому за избиение заключённых вынесли приговор в виде 3,5 лет условного срока, а также запрета занимать руководящие должности в течение одного года.

Как сообщает портал Properm.ru, гособвинитель Виталий Юдин требовал назначить три года реального наказания. По его мнению, у Хромцова сформировалось ложное представление о праве применения силы к осуждённым, что повлекло за собой совершение преступления. Сам бывший сотрудник ИК-1 настаивал на оправдательном приговоре.

Судья Юрий Анфалов признал потерпевшими по делу двоих заключённых. Уроженец села Большая Соснова Пермского края Дмитрий Вдовин был осуждён за торговлю наркотиками и отбывает срок до 2025 года. Второй потерпевший родом из Ташкента — Бобомурод Пайшанов отбывает наказание за незаконную продажу наркотиков до 2031 года.

В мае 2023 года в соцсетях появилась информация о том, что сотрудник соликамской ИК издевался над осуждённым, а также видео, где мужчину избивают. Следователи краевого СУ СКР возбудили уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что побои нанёс Артур Хромцов. Применив наручники, он нанёс не менее пяти ударов руками по телу и ногой по голове потерпевшего.

Позже следователи возбудили второе уголовное дело. Стало известно, что в тот же день Хромцов избил ещё одного заключённого. После ЧП в учреждении сменилось руководство.

Капитан юстиции Хромцов работал начальником службы безопасности ИК-1 в Соликамске с 2021 года. Его общий стаж в системе ФСИН составляет 11 лет.





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