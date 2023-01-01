В Пермском крае после жестокого избиения осуждённого в ИК возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии Соликамска за жестокое избиение осуждённого. Дело заведено по пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия и специальных средств).

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудник соликамской ИК издевался над осужд`нным, а также видео с камер наблюдения, где виден момент рукоприкладства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл в мае 2023 года.

Находясь при исполнении должностных обязанностей, сотрудник превысил должностные полномочия: «он применил в отношении осужд`нного специальные средства — наручники, после чего руками нанёс множественные удары по телу», — пояснили в следственном комитете.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, ведётся сбор доказательств.

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