Алёна Бронникова В Прикамье вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли пять человек Смертельная авария произошла ещё в 2023 году Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В Прикамье суд вынес приговор 49-летнему жителю Удмуртии, по вине которого в 2023 году на дороге Большая Соснова—Частые произошло смертельное ДТП. В аварии погибли пять человек.

Виновник происшествия находился за рулём грузового автомобиля «ДАФ» с полуприцепом. Экспертиза подтвердила наличие в его действиях нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение управляющим автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Суд приговорил виновника смертельного ДТП к четырём годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года», — рассказали в пресс-службе полиции Пермского края.

Напомним, резонансное ДТП произошло днём 16 июля 2023 года. Следствие установило, что водитель фуры знал о наличии повреждений на колесе автомобиля. Однако на 12-м км трассы он превысил скорость, что повлекло разгерметизацию колеса, потерю контроля над управлением большегрузом и выезд на встречную полосу. «ДАФ» столкнулся с автомобилями «Чери Тиго» и «Ладой Самарой», а также мотоциклом «Ямаха».

Водитель мотоцикла, водитель и трое пассажиров иномарки получили смертельные травмы. Пассажирке мотоцикла был причинён тяжкий вред здоровью.

По результатам технической экспертизы на колесе фуры была обнаружена шина с истекшим сроком службы и повреждениями. Однако вину водитель большегруза не признал. Дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в суд в мае 2024 года.

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