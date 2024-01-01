Дело о гибели пяти человек в ДТП в Прикамье направлено в суд В аварии обвиняется водитель фуры Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия в Прикамье, в котором погибли пять человек и один получил тяжкие травмы. Обвиняемый по делу — житель Удмуртии 1975 г.р., водитель грузового автомобиля «ДАФ» с полуприцепом.

ГУ МВД России по Пермскому краю

В ходе следствия установлено, что в июле 2023 года фура под управлением мужчины двигалась по дороге Большая Соснова—Частые со стороны Ижевска в направлении Перми. На территории Большесосновского округа водитель не учёл особенности и состояние своего транспортного средства, превысил скорость, допустил пневматический взрыв с разгерметизацией переднего левого колеса большегруза, потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «Лада», «Черри Тиго» и мотоциклом «Ямаха».

В результате ДТП на месте аварии погибли четверо находившихся в машине «Черри» молодых людей и водитель мотоцикла, а его пассажирке был причинён тяжкий вред здоровью. Все пострадавшие — жители Удмуртии, которым было от 20 до 30 лет.

ГУ МВД России по Пермскому краю

По результатам технической экспертизы на колесе транспортного средства «ДАФ» обнаружена шина с истекшим сроком службы и повреждениями.

Вину в аварии фигурант не признал.

Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ГУ МВД России по Пермскому краю

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