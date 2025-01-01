Елена Синица За 2024 год по железной дороге в Пермском крае отправили 46 млн тонн грузов В декабре в Пермском крае погрузили 3,6 млн тонн грузов Поделиться Твитнуть

РЖД

За 2024 год в Пермском крае по железной дороге отправили 46 млн тонн грузов. Погрузка в 2024 году выросла на 4,4%. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

В частности, погружено 18,4 млн тонн химических и минеральных удобрений, 8,1 млн тонн нефти и нефтепродуктов, 7,6 млн тонн промсырья и формовочных материалов. Кроме этого, отправлено 3,9 млн тонн строительных грузов, 2,4 млн тонн химикатов и соды, 1,9 млн тонн кокса.





В декабре в Пермском крае погрузили 3,6 млн тонн грузов.





Ранее сообщалось , что в Пермском крае продолжает действовать проект по промышленной кооперации. По данным минпромторга региона, в нём участвуют 580 компаний Прикамья.

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