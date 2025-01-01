Елена Бардукова Дмитрий Махонин поручил максимально обеспечить заказом компании Прикамья Сейчас в системе госзакупок региона поставщики из Пермского края занимают 72% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае продолжает действовать проект по промышленной кооперации. По данным минпромторга региона, в нем участвуют 580 компаний Прикамья, которые предоставляют свои товары и услуги 49 заказчикам из разных отраслей. За последние пять лет объём контрактации с крупнейшими заказчиками составил 600 млрд рублей.

«В настоящее время мы заканчиваем работу по подготовке проектов нормативно-правовых актов, направленных на вовлечение предприятий Пермского края в участие в государственных и муниципальных закупках на территории региона по 44-ФЗ», — сообщил на заседании правительства региона министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин акцентировал внимание на том, что в прошлом году по системе госзакупок было закуплено товаров, работ и услуг на 167 млрд руб., и поставщики из Пермского края занимают только 72% от этого объёма. Глава региона поручил участникам заседания проработать данный вопрос каждому по своему направлению.

«Строим школу — комплектуем ее всем необходимым: строительными материалами, мебелью, оборудованием. Закупаем какую-то технику — смотрим, что у нас производится, каждый по своему направлению. Мы должны сделать так, чтобы обеспечить заказом, максимально загрузить наши производственные площадки», — сообщил Дмитрий Махонин.

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