Алёна Бронникова Пермская Корпорация ПСС запустит во Владивостоке производство зарядных станций Открыть новое предприятие планируется в первом квартале Поделиться Твитнуть

Фото: Корпорация ПСС

Структура пермской Корпорации ПСС в Дальневосточном федеральном округе ООО «Анодъ Восток» стало официальным резидентом особой экономической зоны «Свободный порт Владивосток». В рамках инвестиционного проекта предприятие создаст новое производство зарядных станций.

Как сообщается на официальном сайте компании, запуск проекта запланирован в первом квартале 2025 года. Новое предприятие будет выпускать зарядные станции для электротранспорта и оборудование для электрохимической защиты (ЭХЗ) от коррозии. В год будет производиться около 125 зарядных станций и не менее 50 комплексных систем оборудования ЭХЗ.

Отмечается, что оба направления актуальны для устойчивого развития Приморья и России в целом. ЭХЗ позволяет обеспечить промышленную и экологическую безопасность инфраструктурных объектов нефтегаза, судостроения и морских портов. А зарядные станции для электромобилей являются одним из стратегических направлений развития страны.

«Серьёзный инвестиционный проект, оптимизация логистики и сокращение издержек при производстве, открытие новых рабочих мест и налоговые отчисления в бюджет — мы уверены, что всё это даст дополнительный стимул для развития "зелёных" технологий в регионе, позволит повысить надёжность и срок службы нефтегазовых и объектов портовой инфраструктуры, а также будет способствовать увеличению доли электромобилей в транспортном потоке Дальнего Востока», — отметил учредитель Корпорации ПСС Александр Редекоп.

Корпорация ПСС — крупнейший в России производитель зарядных станций для электромобилей. В эксплуатации находятся 2,5 тыс. единиц оборудования, произведённого на пермском предприятии. В прошлом году компания сообщила о запуске производства энергоэффективных электрозарядных станций для жилых домов.

ООО «Анодъ Восток» зарегистрировано в октябре 2024 года для производства электрического оборудования. Руководитель компании — Александр Мурашкин, учредитель — ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ» Евгения Федотова и Александра Редекопа. Уставный капитал составляет 500 тыс. руб.

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