Ликвидирован пожар на пермском предприятии по производству воска Поделиться Твитнуть

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на территории пермского предприятия по производству воска. Возгорание произошло на ул. Красноборской внутри металлического ангара, в котором находились ёмкости с парафином.

«К счастью, на пожаре никто не пострадал», — рассказали спасатели и вечером 16 января опубликовали несколько фотографий с места ЧП.

В ведомстве добавили, что в ликвидации горения на площади 40 кв. м участвовали 14 человек личного состава, к тушению огня было привлечено шесть единиц техники.

В настоящее время на месте происшествия работают дознаватель и специалист испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Выясняются причины пожара и все иные обстоятельства.

Ранее «Новый компаньон» писал о пожаре, который произошёл вечером 15 января на ул. Куйбышева. На открытой парковке дотла выгорел автомобиль.

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