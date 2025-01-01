В Перми на улице Куйбышева сгорел автомобиль Пострадавших на пожаре нет Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Вечером 15 января на ул. Куйбышева в Перми сгорела машина. Очевидцы сняли на видео полыхающий автомобиль. Транспортное средство было полностью охвачено огнём.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре им поступило в 23 часа 31 минуту. К месту вызова были немедленно направлены десять пожарных и две единицы техники.

По прибытии к месту вызова первого подразделения было установлено, что на открытой парковке горит автомобиль. Пострадавших на пожаре нет.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 13 января произошёл пожар на АЗС на ш. Космонавтов в Перми. Горела информационная стела, расположенная в 50 м от здания автозаправочной станции. Предварительно, площадь пожара составила 1 кв. м.

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