Алёна Бронникова В Перми загорелась информационная стела на заправке «Лукойла» Пожарные ликвидировали огонь Поделиться Твитнуть

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В пермских соцсетях днём 13 января появилась информация о возгорании на заправке «Лукойла» на ш. Космонавтов в Перми. Как рассказали в краевом МЧС, на АЗС загорелась информационная стела, расположенная в 50 м от здания.

«Сообщение о загорании информационной стелы в д. Хмели поступило в 11:58 13 января. На место направлены силы и средства в количестве 18 человек и четырёх единиц техники. По прибытии первого пожарного подразделения происходило горение информационного табло-стелы, расположенного в 50 м от АЗС», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас заправке ничего не угрожает. Предварительно, площадь пожара составила 1 кв. м. Горение было полностью ликвидировано через 10 минут после поступления информации в МЧС. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливается причина происшествия, проводится проверка.

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