Председателем Арбитражного суда Пермского края назначен Валерий Голубцов Он будет руководить судом шесть лет Поделиться Твитнуть

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Валерия Голубцова председателем Арбитражного суда Пермского края на срок шесть лет. Указ был опубликован 16 января 2025 года на сайте правовой информации.

Валерий Голубцов является выпускником юридического факультета Пермского классического университета. В апреле 2011 года он был назначен судьей Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по указу президента. В апреле 2022 года Голубцов занял должность заместителя председателя этого же суда. Также он является профессором кафедры гражданского права ПГНИУ.

В должности председателя Арбитражного суда Пермского края Голубцов заменил Татьяну Мещерякову, которая руководила судом с декабря 2018 года по декабрь 2024 года. Несмотря на предложения продлить контракт, она решила отказаться от дальнейшей работы.

С 29 декабря 2024 года исполняющим обязанности председателя Арбитражного суда Пермского края был назначен Сергей Торопицин.

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