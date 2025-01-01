Елена Синица И.о. председателя Арбитражного суда Прикамья назначили Сергея Торопицина Он вступил в должность 29 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исполняющим обязанности председателя Арбитражного суда Пермского края назначили Сергея Торопицина. Назначение состоялось 29 декабря 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале суда.

«С 29.12.2024 заместитель председателя Арбитражного суда Пермского края Торопицин Сергей Викторович, в соответствии с приказом Верховного Суда Российской Федерации от 16.12.2024 № 90КД/168, исполняет обязанности председателя Арбитражного суда Пермского края», — говорится в сообщении.





Напомним, ранее председателем суда была Татьяна Мещерякова, которая руководила арбитражем с 2019 года. Её полномочия истекли в конце 2024 года. Несмотря на предложения продлить контракт, она решила отказаться от дальнейшей работы.

Ранее сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей предложила кандидатуру Валерия Голубцова на пост председателя Арбитражного суда Пермского края. С 2008 года он занимает должность судьи Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, а в 2022 году его назначили заместителем председателя данного суда. Ожидалось, что Указ о назначении Голубцова может быть подписан в конце 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.