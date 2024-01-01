Арбитражный суд Пермского края может возглавить Валерий Голубцов

В настоящее время он занимает пост зампредседателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда

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Валерий Голубцов

  Архив ИД «Компаньон»

Высшая квалификационная коллегия судей предложила кандидатуру Валерия Голубцова на пост председателя Арбитражного суда Пермского края. С 2008 года он занимает должность судьи Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, а в 2022 году его назначили заместителем председателя данного суда.

Как сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье», нынешний председатель Татьяна Мещерякова, которая руководит арбитражем с 2019 года, решила уйти на заслуженный отдых. Её полномочия истекают в конце 2024 года. Несмотря на предложения продлить контракт, она решила отказаться от дальнейшей работы.

В Арбитражном суде Пермского края сообщили, что никаких официальных документов о назначении нового председателя не подписано.

Валерий Голубцов является выпускником юридического факультета ПГУ, в 1999 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 2008-м — докторскую. Работу в суде совмещает с преподавательской. С 2012 по 2021 год занимал пост заведующего кафедрой предпринимательского права в ПГНИУ и сейчас является профессором кафедры гражданского права.

Указ о назначении Голубцова может быть подписан в конце текущего года.


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