В Пермском крае отменили крещенские купания ещё в одном округе Запрет ввели в Кизеле Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кизеловском муниципальном округе власти ввели запрет на купания в открытых водоёмах в ночь с 18 на 19 января. Это решение касается традиционных крещенских купелей, которые будут закрыты, сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на местную администрацию.

По данным властей, запрет связан с неблагоприятными погодными условиями: толщина и состояние льда на пруду СК «Иванов лог», где обычно проходят крещенские купания, сейчас не соответствуют необходимым стандартам безопасности.

В администрации также сообщили, что крещенские купания в открытых водоёмах на территории округа проводится не будут.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Чусовском округе на реке Чусовой в районе Закурье также в этом году не будут открывать крещенскую купель. Такое решение приняла оперативная группа, так как толщина льда на реке Чусовой составляет менее 20 см, над льдом более 10 см стоит вода. А для проведения мероприятий на льду его толщина должна быть не менее 25-30 см.

Окунуться в крещенские купели в ночь на 19 января можно будет на святом источнике Казанской Трифоновской пустыни и на Трифоновском роднике в Успенском монастыре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пермском крае организуют 51 купель для крещенских купаний.

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