Елена Синица В Пермском крае организуют 51 купель для крещенских купаний В местах крещенских купаний организуют дежурство сотрудников МЧС и МВД Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Эдуарда Соснина

На водных объектах Пермского края в этом году планируется организовать 51 специально подготовленное место для крещенских купаний. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве уточняют, что в местах крещенских купаний организуют дежурство сотрудников МЧС и МВД, представителей Пермской городской и краевой служб спасения, администраций муниципальных образований, медицинский персонал и волонтеры.

Ранее сообщалось, что в Александровском и Сивинском округах Прикамья запретили крещенские купания из-за погодных условий.





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