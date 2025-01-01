Елена Синица В Александровском округе Прикамья запретили крещенские купания Ледяной покров на водоёмах толщиной менее 25 сантиметров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Александровском округе запретили крещенские купания. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на администрацию округа.

Как пояснили в ведомстве, решение о запрете принято из-за неблагоприятных погодных условий — ледяной покров на водоёмах толщиной менее 25 сантиметров. В целях обеспечения безопасности власти запретили купание и просят жителей воздержаться от самостоятельного посещения водоемов.

Ранее сообщалось, что крещенские купания запретили и в Сивинском округе. Причина та же — погодные условия. Кроме этого, «Новый компаньон» сообщал, что в Перми оборудуют три купели: две в Мотовилихе и одну в Свердловском районе.

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