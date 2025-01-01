Елена Синица В Сивинском округе Прикамья запретили крещенские купания Решение связано с погодными условиями Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Эдуарда Соснина

В Сивинском муниципальном округе запретили крещенские купания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа в своих социальных сетях.

В ведомстве пояснили, что решение о запрете связано с неблагоприятными погодными условиями, из-за которых толщина льда на месте проруби меньше 25 см.

«По решению комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сивинского муниципального округа от 13 января 2025 года, запрещено проведение массовых купаний граждан на водных объектах муниципального округа в период православного праздника Крещение Господне», — говорится в сообщении.





Ранее сообщалось , что в Перми на Крещение оборудуют три купели. Возле них будут дежурить спасатели и медицинский персонал.

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