В Перми на Крещение оборудуют три купели Возле них будут дежурить спасатели и медицинский персонал Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Эдуарда Соснина

В Перми в православный праздник Крещение Господне будут организованы три купели: две в Мотовилихе и одна в Свердловском районе. Об этом проинформировал Эдуард Соснин в своём Telegram-канале.

Ночью 19 января окунуться будет можно на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря с 22:00 до 05:00, а также возле Богоявленского мужского монастыря Пермской епархии Русской Православной церкви с 22:00 до 06:00 и на Мотовилихинском пруду, расположенном за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырём (с 22:00 до 10:00).

Для удобства участников рядом с купелями будут оборудованы места для переодевания и обогрева. На территории будут находиться спасатели и медицинский персонал.

Глава Перми призвал горожан не забывать о мерах безопасности: «Окунайтесь в воду только в специально оборудованных местах! В этом году зима тёплая, и лёд на водоёмах может быть непрочным и опасным, поэтому воздержитесь от выхода на него в других местах. Информацию об организованных купелях и точное время обязательно напомним накануне Крещения».

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