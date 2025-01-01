Елена Синица
В Чусовском округе не откроют крещенские купели на открытых водоёмах
Толщина льда на реке Чусовой составляет менее 20 см
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В Чусовском округе на реке Чусовой в районе Закурье не будут открывать крещенскую купель. Такое решение приняла оперативная группа, сообщил глава округа Сергей Белов в своих социальных сетях.
Поясняется, что толщина льда на реке Чусовой составляет менее 20 см, над льдом более 10 см стоит вода. В то время как для проведения мероприятий на льду его толщина должна быть не менее 25-30 см, а воды не должно быть вовсе.
Окунуться в крещенские купели в ночь на 19 января можно будет на святом источнике Казанской Трифоновской пустыни и на Трифоновском роднике в Успенском монастыре.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае организуют 51 купель для крещенских купаний.
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