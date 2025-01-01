Елена Синица В Чусовском округе не откроют крещенские купели на открытых водоёмах Толщина льда на реке Чусовой составляет менее 20 см Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Эдуарда Соснина

В Чусовском округе на реке Чусовой в районе Закурье не будут открывать крещенскую купель. Такое решение приняла оперативная группа, сообщил глава округа Сергей Белов в своих социальных сетях.

Поясняется, что толщина льда на реке Чусовой составляет менее 20 см, над льдом более 10 см стоит вода. В то время как для проведения мероприятий на льду его толщина должна быть не менее 25-30 см, а воды не должно быть вовсе.

Окунуться в крещенские купели в ночь на 19 января можно будет на святом источнике Казанской Трифоновской пустыни и на Трифоновском роднике в Успенском монастыре.





Ранее сообщалось , что в Пермском крае организуют 51 купель для крещенских купаний.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.