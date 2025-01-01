Елена Бардукова Пермский край в 2024 году сэкономил на торгах 5,5 млрд рублей Количество нарушений при проведении закупочных процедур снизилось на 0,09% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подводя итоги закупочной кампании 2024 года на заседании правительства Пермского края, министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона Алексей Зарубин сообщил, что в прошлом году было заключено контрактов на сумму чуть менее 170 млрд рублей. Экономия от торгов составила 5,5 млрд рублей.

При этом государственных контрактов было заключено на 91,5 млрд руб. В основном это дорожное хозяйство, здравоохранение, строительство и ремонт объектов капитального строительства, социальное обслуживание, цифровизация, пассажирские перевозки. В качестве ключевых объектов министр отметил продолжение строительства трассы ТР-53, автодороги пл. Гайдара — ш. Космонавтов, возведение поликлиники в микрорайоне Молодёжный в Перми. По словам министра, количество нарушений при проведении госзакупок по сравнению с предыдущим периодом снизилось с 0,27% до 0,18%.

На заключение муниципальных контрактов в 2024 году было направлено 75,9 млрд руб. В частности, был дан старт строительству в Пермском крае пяти новых школ и крупных ледовых объектов в Добрянке, Кунгуре и Чусовом.

«Важно, что начали 2025 год с уровнем контрактации более 70% по государственным закупкам. Это означает, что бизнес уже знает, какая работа его ждёт и может качественно и своевременно подготовиться к получению госзаказов», — сообщил Алексей Зарубин.

Напомним, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин акцентировал внимание на том, что поставщики из Прикамья занимают в системе госзакупок 72% и поручил профильным ведомствам провести работу по максимальному обеспечению заказом региональных компаний.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.