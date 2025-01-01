Миноритариям ОАО «Соликамский магниевый завод» предложили выплатить 405 млн рублей Также прокурор заявил, что «некоторые представители Мосбиржи» препятствуют подписанию соглашения о выплатах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Росатом» готов перечислить миноритарным акционерам ОАО «Соликамский магниевый завод» 405 млн руб. Выплата предполагается в размере 9,6 тыс. руб. за каждую акцию. Об этом сообщил прокурор, пишет «Коммерсантъ-Прикамье». В Семнадцатом арбитражном апелляционном суде 16 января продолжились слушания по делу о конфискации акций Соликамского магниевого завода (СМЗ), которые были приобретены миноритарными инвесторами на Московской бирже.

Также прокурор заявил, что «некоторые представители Мосбиржи» препятствуют подписанию соглашения. В частности, через адвокатов одной юридической фирмы они якобы пытаются убедить их не соглашаться на условия «Росатома» и прокуратуры о выплате компенсаций. В то же время прокурор подчеркивает, что руководство Мосбиржи и Центробанк выступают за заключение данного соглашения. Теперь фактами препятствования занимается следственный комитет, отметил прокурор.

Представители Мосбиржи отвергли обвинения в противодействии заключению соглашений, касающихся выплат. По их словам, у организации нет полномочий для оценки предложений Генеральной прокуратуры и «Росатома». Юрист Центробанка добавила, что вопрос о выплатах и законность изъятия акций — два взаимоисключающих аспекта.

Напомним, Арбитражный суд Пермского края 22 марта 2024 года удовлетворил иск прокурора об истребовании акций у 2266 акционеров ОАО «СМЗ» в пользу РФ.

Cоликамский магниевый завод — единственный в РФ производитель ряда редкоземельных металлов. По данным предприятия, в настоящее время оно производит 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 75% магния и 3-4% титана.

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