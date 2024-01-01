Миноритариям могут выплатить компенсацию за изъятые акции СМЗ в Пермском крае С таким предложением выступила прокуратура Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 2 декабря отложил слушание по делу о конфискации акций Соликамского магниевого завода (СМЗ), которые были приобретены миноритарными инвесторами на Московской бирже. Следующее заседание запланировано на 16 января 2025 года, информация размещена в судебной картотеке.

По информации агентства «Интерфакс», причиной переноса слушаний могло стать предложение прокуратуры предоставить компенсации инвесторам. Прокуратура признает, что ранее вынесенное решение предполагает изъятие акций не только у крупных акционеров, но и у миноритариев. Вместе с тем, ведомство считает необходимым выплатить возмещение добросовестным покупателям, однако механизм этих выплат пока не ясен.

Прокурор Пермского края сообщил, что «политическое решение» было принято государством, представленным «Росатомом» (управляет СМЗ). Но остается нерешённым ряд вопросов, например, будут ли выплачиваться компенсации только физическим лицам, или юридическим тоже. Также неясно, кого считать добросовестными приобретателями и каким будет размер выплат.

Мосбиржа уже запросила уточнения по этому поводу. Прокурор пояснил, что компенсация будет установлена не выше средней рыночной стоимости соответствующего пакета акций, как указано в ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах».

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