Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Правительство одобрило финансирование программы «Пермский край – территория культуры» на 2025 год Субсидии получат Кудымкар, Верещагино и посёлок Юг Поделиться Твитнуть

Фестиваль любительских театров в Ильинском.

Министерство культуры Пермского края

Глава министерства культуры Пермского края Алла Платонова на заседании краевого правительства 16 января подробно рассказала об итогах работы программы «Пермский край — территория культуры» в 2024 году и о планах на 2025 год.

В 2024 году статусом «Центра культуры Пермского края» располагали Березники (вместе с Усольем), посёлок Ильинский и село Ашап.

Как сообщила Алла Платонова, программа Березников «Мосты соединяют берега» привлекла около 75 тыс. зрителей на 17 больших мероприятий, среди которых первый детский музыкальный краевой фестиваль хоровых коллективов «Соленец» (0 +), «День рождения Строгановских палат» (0 +), «Строгановские сезоны» (12 +), фестиваль уличных спектаклей «Без кулис» (0 +), фестиваль «У Соли» (0 +), арт-фестиваль «Любимовский пикник» (0 +).

Затраты на проведение программы составили 11,8 млн руб., в том числе краевая субсидия — 8,2 млн руб.

Программа «Ильинская кругосветка. Поехали!» посёлка Ильинский обошлась в 6,5 млн руб. (4,5 млн руб. — средства краевого бюджета) и привлекла на свои события — «Ильин день в Ильинском» (0 +), фестиваль «Гостеприимство в Филатово» (0 +), фестиваль любительских театров «Театральная пестрядь» (6 +), фестиваль-променад «Ильинский пикник» (0 +) , а также на установку арт-объекта, посвящённого одному из первых театров Пермской губернии и другие — всего 15 мероприятий, — 38 тыс. зрителей. События программы прошли не только в посёлке Ильинский, но и в Слудке, Чёрмозе и Филатово.

В селе Ашап в рамках программы «Ашап — кузница культуры» прошло 16 событий, в том числе фестиваль «Заводское подворье» (0 +), проект «Сундучок семейных ценностей» (0 +), круглый стол «История сельских заводов» (12 +); были установлены арт-объекты «Кузница» и «Водяное колесо». Реализация программы обошлась в 5,5 млн руб. (средства краевого бюджета — 3,5 млн руб.) и собрала 6,6 тыс. зрителей.

Как уже сообщал «Новый компаньон», победителями конкурса программы «Пермский край — территория культуры» на 2025 год стали Кудымкарский и Верещагинский округа и посёлок Юг.

Алла Платонова напомнила коллегам, что из бюджета Пермского края на проведение программы выделяется 8,25 млн руб. для города с населением свыше 30 тыс. человек, 4,5 млн руб. для населённого пункта с численностью жителей 8 — 30 тыс. человек и 3,5 млн руб. для сёл с населением менее 8 тыс чел. При этом каждая территория — победитель конкурса обязуется предоставить софинансирование в размере не менее 30 % от общей стоимости программы.

Стоимость реализации проекта Кудымкара «Точка на карте. Точка интереса» — 11,9 млн руб. Алла Платонова сообщила, что эта программа станет составной частью событийной линейки празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Напомним, что этот юбилей получает также большое финансирование из Президентского фонда культурных инициатив — более 87 млн руб.

Среди событий «Точки на карте. Точки интереса» — фестиваль национальной кухни «Коми ели» (0+), фестиваль-конкурс народного танца «Туримоль» (0+), ночной творческий лагерь на берегу Иьвы в селе Кува (16+), ландшафтный музыкальный перформанс «Синва на Иньве» (6+), музыкальная лаборатория «Поющая трава» (12+) и много других интересных названий.

Программа посёлка Верещагино «Нам по пути» сформирована вокруг образа железнодорожного посёлка: среди прочего запланированы музыкальный спектакль «Чемоданное настроение» (6+) с участием артистов Пермского губернского оркестра, перформанс у паровоза в ночное время с участием молодёжной вокально-инструментальной группы АДД (16+), передвижная выставка лучших работ пленэра «Вылились краски на тёплый перрон» (0+), межмуниципальный фестиваль моды «ЧуМОДАн» (6+), литературный фестиваль «Попутчики» (6+) и много других событий.

Общая стоимость программы — 6,4 млн руб.

Посёлок Юг с проектом «Юг — всему медь!» стал победителем конкурса «Пермский край — территория культуры» впервые. Жители Юга предлагают вспомнить славное горнозаводское прошлое Юговского медеплавильного завода, давшего ещё в 1735 году жизнь этому старинному посёлку: провести научную конференцию и конкурс краеведческих работ школьников, создать серию экскурсионных маршрутов и линейки сувениров. Кроме того, планируется гастрофест «Медный грош — лопай что хошь» (6+), проект «Мода для завода» (6+), фестиваль исторической реконструкции «Как в Югу медь добывали» (12+), фестиваль-конкурс школьных театров (6+), велоквест «Тайны юговских рудокопов» (6+), молодёжные интеллектуальные игры «Огонь, воды и медные трубы» (12+), историческая выставка «Легенды юговских заводов» (0+) и серия художественных выставок уральских регионов (0+).

Общая стоимость реализации программы — 4,8 млн руб.

Программа «Пермский край — территория культуры» действует с 2027 года. За эти годы прошло уже около 60 программ культурного обновления в территориях Пермского края.

Краевое правительство единогласно поддержало выделение субсидий «Центрам культуры Пермского края» 2025 года.

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