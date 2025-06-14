Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новые люди, новые силы, новые форматы Центрами культуры Пермского края в 2025 году станут Кудымкарский и Верещагинский округа и поселок Юг Поделиться Твитнуть

Алексей Гречищев

Рубеж старого и нового года — время подведения итогов; в Пермском крае с 2007 года в это время завершается очередной этап программы «Пермский край — территория культуры»: «Центры культуры» уходящего года передают эстафету вновь избранным.

В 2024 году звание «Центра культуры Пермского края» носили Березники с проектом «Мосты. Соединяем берега», Ильинский с проектом «Ильинская кругосветка. Поехали!» и село Ашап Ординскогой округа с проектом «Ашап — кузница культуры». Программа в Ашапе уже завершена, в Ильинском завершающее событие состоится 7 декабря, а 14 декабря в Березниках планируется торжественное закрытие программы нынешнего года и приветствие новых «Центров культуры». Ими стали Кудымкар, Верещагино и посёлок Юг.

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В «старшей группе» — города с количеством населения свыше 20 тыс. человек — победителем стал Кудымкар. Столица Коми-Пермяцкого округа была в числе самых первых «Центров культуры Пермского края» в 2007 году, в 2011 году Кудымкар выиграл конкурс во второй раз, так что нынешняя победа — уже третья, но первая — в составе муниципального округа. События программы «Точка на карте. Точка интереса» пройдут не только в городе, но и в сёлах Кува и Верх-Иньва, в деревне Ваганова и других обаятельных традиционных деревнях, а также в Перми и войдут в общую повестку празднования 100-летия национального округа.

Марина Славянская, руководитель проекта «Точка на карте. Точка интереса»:

— Мы хотим, чтобы каждый житель Кудымкарского муниципального округа почувствовал, что живёт в настоящей культурной столице и является её неотъемлемой частью. Для нас важно заново влюбиться в себя, почувствовать атмосферу счастья и любви к своему народу, к его традициям. Наша программа — это программа соучастия местных жителей, гостей, бизнеса и власти. Мы надеемся, что работа над программой послужит созданию в нашем городе серьёзной команды единомышленников, которые будут продолжать заложенные программой направления и развивать культурную жизнь города и всего округа.

Мы как-то поугасли в последнее время, а теперь сделали глубокий вдох и с новыми силами идём вперёд. Мы задумали серию мероприятий, направленных на то, чтобы вспомнить людей, которые прославляли культуру коми-пермяков в прошлом, и воздать им должное.

Важное направление — создать дизайн-код традиционных деревень, в которые идут потоки туристов, для этого задумана, например, дизайн-экспедиция «Калиточка» в деревню Шадрина. Результат работы проекта будет представлен на празднике деревенского гостеприимства «Гор гöгöр» (0 + — ред.) 14 июня 2025 года.

Мы хотим благоустроить точки притяжения туристов в Кудымкаре, чтобы было не только интересно, но и красиво, и можно было бы сделать интересные фотографии. Арт-объект «Буква Ö» — отличное место для фото, но как портят все снимки разнокалиберные вывески на фоне скульптуры! У нас классное решение — смонтировать по периметру этого места высокую шпалеру, усаженную зелёными вьющимися многолетниками. Будет совсем другой вид!

В Кудымкаре будущим летом ожидается особый приток туристов, и руководитель программы подчёркивает, что есть несколько важных событий, которые настоящие поклонники культурных приключений не должны пропустить. Это, разумеется, фестиваль национальной кухни «Коми ели» (0 +); фестиваль-конкурс народного танца «Туримоль» (0 +); ночной творческий лагерь на берегу Иьвы в селе Кува (16 +).

Также на берегу Иньвы, в селе Верх-Иньва состоится ландшафтный музыкальный перформанс «Синва на Иньве» (6 +). В 1970-е годы коми-пермяцкий композитор Александр Клещин написал музыкальную партитуру для драматического спектакля «Синва», основанного на коми-пермяцком эпосе про богатыря Перу и его возлюбленную Зорань. Пьесу написала московская актриса Мария Сторожева; «Синва» неоднократно ставилась и в Кудымкаре, и в Москве. Сейчас пермский камерный оркестр «Орфей» готовится исполнить музыку Клещина там, где происходит действие спектакля — на Верхней Иньве. Руководитель «Орфея» Пётр Юрков пишет новую оркестровку.

Музыкальная лаборатория «Поющая трава» (12 +), посвящённая национальному музыкальному инструменту — пылянам, пройдёт в течение всего лета. Участники сами изготовят дудочки из стеблей сныти и научатся на них играть.

В рамках проекта «Печа-куча «Чуды всюду» (12 +) будут выбраны персонажи коми-пермяцкой мифологии, которые станут основой для создания изображений в различных техниках. Художники, скульпторы и дизайнеры воплотят эти образы в жизнь.

Результатом работы программы «Точка на карте. Точка интереса» станет, кроме прочего, появление нового культурного кластера для молодёжи «Культурная тренажёрка»: будут обустроены пустующие помещения во дворе Культурно-досугового центра, и там пройдут квартирники, перформансы, гаражные распродажи и многие другие события.

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Министерство культуры Пермского края

В средней группе — города и посёлки с населением от 8000 до 20 тыс. человек — победил проект Верещагинского городского округа «Нам по пути».

Верещагино известно всей России как одна из важных перевалочных станций на Транссибирской магистрали, и культурная повестка 2025 года сформирована вокруг образа железнодорожного посёлка: среди прочих событий запланированы музыкальный спектакль «Чемоданное настроение» (6 +) с участием артистов оркестра и балета Пермского губернского оркестра, перформанс у паровоза в ночное время с участием молодёжной вокально-инструментальной группы АДД (16 +), передвижная выставка лучших работ пленэра «Вылились краски на тёплый перрон» (0 +).

В последние годы всё большую роль в создании идентичности Верещагино играет предприятие «Вемол», молочную продукцию которого с удовольствием покупают жители Пермского края и многих других российских регионов. Верещагинцы отметили роль предприятия в жизни посёлка, включив в программу «Нам по пути» большой фестиваль детства и молока «Молоко пить — в единстве жить» (6 +), а ограждение предприятия украсят новые арт-объекты.

Кроме того, готовится межмуниципальный фестиваль моды «ЧуМОДАн» (6 +), литературный фестиваль «Попутчики» (6 +), семейный форум «Верещагинские династии» (6 +) и много других событий.

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Министерство культуры Пермского края

В «младшей группе» населённых пунктов (менее 8000 человек) конкурс впервые выиграл посёлок Юг с проектом «Юг — всему медь!»

Жители Юга предлагают вспомнить славное горнозаводское прошлое Юговского медеплавильного завода, давшего ещё в 1735 году жизнь этому старинному посёлку: провести научную конференцию и конкурс краеведческих работ школьников, создать серию экскурсионных маршрутов и линейки сувениров.

Привлекательных событий в программе Юга на удивление много для такого маленького посёлка, и они радуют остроумными названиями: гастрофест «Медный грош — лопай что хошь» (6 +), проект «Мода для завода» (6 +), фестиваль исторической реконструкции «Как в Югу медь добывали» (12 +), фестиваль-конкурс школьных театров (6 +), велоквест «Тайны юговских рудокопов» (6 +), молодёжные интеллектуальные игры «Огонь, воды и медные трубы» (12 +), историческая выставка «Легенды юговских заводов» (0 +) и серия художественных выставок уральских регионов (0 +).

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Министерство культуры Пермского края

Программа «Пермский край — территория культуры» реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края с 2007 года. Её цель, как сказано в положении, «Предоставление муниципальным образованиям (населённым пунктам) возможности стать лидером культурного развития путём использования ресурса культуры как инструмента территориального развития, обретения высокого уровня качества и количества культурных событий, а также демонстрации образцов собственного культурного развития на аренах с несвойственным ранее крупным масштабом».

За всё время работы программы около 60 территорий Прикамья получали почётное звание «Центр культуры Пермского края». В этом году в конкурсе участвовало 11 муниципалитетов, и все они прошли сложную многоступенчатую процедуру отбора с участием команды экспертов.

Надежда Гроо, начальник отдела культуры и социальной политики управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации Кудымкарского муниципального округа:

— Результат участия в программе «Пермский край — территория культуры» — это не только события, но и создание творческих команд, приток новых людей, появление новых событийных форматов, которые меняют и продвигают вперёд культурную повестку, культурную жизнь муниципалитета.





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