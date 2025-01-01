Елена Синица На месте бывшего тубдиспансера в Перми построят многоквартирный дом Строительством займётся девелопер ООО СЗ «Пермь-девелопмент» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На месте бывшего тубдиспансера на ул. Лукоянова, 33 в Перми планируют построить многоквартирный жилой дом. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы 10 января. Информация появилась на сайте ГИС ЕГРЗ.

Согласно информации ведомства, строительством займётся девелопер ООО СЗ «Пермь-девелопмент». Уточняется, что дом будет иметь встроенные помещения общественного назначения.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что в Перми на участке по ул. Окулова, 4, где располагалось здание бывшего военного командно-инженерного училища (ВКИУ), началось строительство четырёхзвёздочного гостиничного комплекса. Стоимость работ составляет 2,9 млрд руб. Ожидается, что реконструкция объекта завершится в 2026 году. В гостинице будет 198 номеров, фитнес-центр, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения. Ежегодно гостиница сможет принимать более 27 тыс. постояльцев.

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